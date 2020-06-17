Бывшая участница скандальной телестройки Кристина Церковная запомнилась зрителям привлекательной блондинкой, которая крутила роман с Никитой Уманским. Недавно за периметром девушка кардинально сменила имидж, да так, что ее перестали узнавать.



Так, Кристина перекрасила волосы в натуральный русый цвет. Девушка сделала это при помощи своей подруги, экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» Наташи Шароновой. Несмотря на то, что другие изменения во внешности сама Церковная отрицает, девушка стала выглядеть совершенно иначе.



К такому мнению пришли многочисленные подписчики Кристины в соцсетях. Фолловеры одобрили смену имиджа девушки, заявив, что та стала выглядеть куда более серьезно, строго и взросло, тогда как светлый цвет волос делал ее «простушкой». Стоит отметить, что Никита до сих переписывается с бывшей девушкой.