Кристина Бухынбалтэ поведала о том, какого мужчину она хотела бы видеть рядом с собой.

❗❗Хочу себе такого МУЖЧИНУ ❗❗

Который сможет разрушить во мне то, что нуждается в разрушении.

Укрепить то, что нуждается в укреплении. Чтоб Помог мне жить полной уникальной жизнью…

Чтоб показал мне, как любить глубже, чем я когда-либо считала возможным. Чтоб Держал перед моим лицом то, от чего я отворачиваюсь . Чтоб Помог мне смягчиться и расслабиться, полностью приняв то, с чем я все еще нахожусь в состоянии войны. Если мое сердце по-прежнему закрыто, хочу чтоб он показал мне, как открыть его без насилия. Если я что-то держу, чтоб помог мне это отпустить. Чтоб дал мне проблемы, борьбу и, непреодолимые препятствия, если они принесут еще более глубокое смирение и доверие к жизни. Чтоб Помог мне смеяться над своей серьезностью. Чтоб Позволил мне найти юмор в темноте. Чтоб Показал мне глубокое чувство покоя в разгаре бури. Чтоб не скрывал от меня истины. Никогда. !!!! Чтоб Поддержал меня, когда я отступаю . Чтоб Дышал мной, когда я не смогу дышать. Чтоб Дал мне умереть живой, а не жить мёртвой !

Если ты именно такой по описании

🙏🏽💎Я ТЕБЯ ЖДУ💎🙏🏽