Кристина Бухынбалтэ рассказала, что для Евгения Ромашова на первом месте в отношениях стоит страсть, а для неё большее значение имеет уважение, преданность и понимание, а секс стоит лишь на втором месте. Ребята решили остаться друзьями, ведь Кристина уверена, что не сможет из-за разных приоритетов строить отношения с Женей, хотя она по-прежнему считает его очень хорошим и положительным человеком.



Стоит напомнить, что лёгкий флирт Жени и Кристины чуть было не перерос в нечто большее. Участники телепроекта ходили на свидания друг с другом, целовались, а в один из вечеров предались безудержной страсти, так и не дойдя до самого «волшебства». На следующий день Кристина заявила о расставании, не объяснив причин, хотя после этого флирт и дружеское общение между ними остались.



Кристина рассказала своим подписчикам, что испытывает к Евгению приятные тёплые чувства, но они не могут перерасти в отношения по причине разных приоритетов. Бухынбалтэ вспоминает, что его прошлые отношения с Юлией Белой держались на сексе и страсти. В свой же паре Кристина не хочет быть постоянным объектом вожделения, для неё важнее, чтобы любимый её ценил и уважал в первую очередь.