Кристина Бухынбалтэ, которая недавно набросилась на Евгения Ромашова с кулаками и расцарапала ему лицо, поспешила оправдаться за свой поступок. По словам девушки, молодой человек задел очень болезненную для неё тему. Речь идет о родителях, ведь для Кристины это святое, поэтому она не смогла сдержать своих эмоций.



Участница рассказала, что сожалеет о своём поведении. Все, в том числе и Кристина, были под воздействием алкогольных напитков, Бухынбалтэ хотела помирить Препелицэ и Руслана Кожухова. Кристина послала Ромашова на три буквы, на что он предложил ей сказать те же слова своим родителям. После этого Бухынбалтэ взбесилась, потому что тема родителей в любом контексте болезненна для неё. Дальше в ход пошли эмоции, девушка расцарапала Жене лицо и разбила ему губу.



Между Кристиной и Женей завязалась потасовка. Остальные ребята старались их разнять. После случившегося они поговорили, Бухынбалтэ объяснила Ромашову, что очень тяжело переживает отношения с родителями, поэтому так отреагировала. После разговора Ромашов её обнял, они поговорили по душам и не хотели расставаться. Сейчас ребята каждый день созваниваются и переписываются.