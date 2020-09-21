Кристина Бухынбалтэ считает, что Евгений Ромашов повёл себя некрасиво, отвергнув новенькую девушку Диану Рагулину после ночи «волшебства». Кристина рассказала, что предупреждала её о печальном исходе ситуации, но она её не послушала и поступила так, как подсказало ей её сердце. Кристина также пояснила, что сначала была расстроена поступком Ромашова, ей было неприятно, но потом она осознала, что таким был его выбор, и она его принимает.



Отношения между Кристиной и Женей так и не сложились, ведь девушка отказалась от интима с мужчиной, а для него это было слишком важно. Чтобы снять своё эмоциональное напряжение, Ромашов решил переспать с новенькой Дианой Рагулиной. После произошедшей близости молодой человек полностью перестал общаться с Дианой, чем сильно её расстроил.



Кристина Бухынбалтэ рассказала, что по-человечески жалеет Диану, ведь каждая девушка, даже если ей и предлагали секс без обязательств изначально, надеется привязать к себе мужчину с помощью интимной близости. По словам Кристины, поступок Ромашова был некрасивым, она посчитала это настоящим предательством, но сейчас его простила.