Кристина Бухынбалтэ призналась, что ситуация с Евгением Ромашовым отрицательно сказалась на её эмоциональном самочувствии.

Время 04:47! ⏰И спать совсем не хочется 😴!

Так много мысли в голове и я попытаюсь выразить то что у меня на душе: я запуталась… я не знаю по какой дороге идти… я просто хочу получать удовольствие от жизни! Я не хочу хамить, скандалить и что-то кому-то доказывать, не хочу тратить время на общение с теми, кто мне неприятен, с людьми, которые меня не понимают, и пытаться достучаться до них. Не хочу пытаться вмещать свои мысли в чужую голову. Мне некогда! Я хочу жить своим настоящим… и я понимаю что какой бы сильной я ни была, я жду мужчину сильнее меня и не для того, чтобы он ограничивал мне свободу, а для того, чтобы он дал мне право быть слабой… вы пытайтесь навязывать мне своё мнение и говорить о том что я не имею никакое уважение к себе после происходящего , но я скажу так ☝🏽: Что для меня самый лучший и самый правильный выход из ситуации это было забыть всё плохое, сохранить в памяти хорошие моменты, просто сказать спасибо за то время что мы провели вместе . И пойти дальше. .. Потому что всё то что с нами происходит — к лучшему… и держать на кого-то зла не имеет смысла! Потому что мы все рана или поздно ошибаемся и хотим в ответ чтобы люди нас простили и приняли нас такими какие мы есть! Как говорят: Не суди да не судим будешь! Берегите друг друга ! И своих близких людей 🙏🏽❤