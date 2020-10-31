Кристина Бухынбалтэ призналась, что вернулась на проект ради Евгения Ромашова.

Кристина Бухынбалтэ вернулась на телепроект ДОМ-2, и первое, что сделала девушка, — отчитала Ромашова за флирт с другими.

«Я очень скучала и вернулась, чтобы понять, нужен мне этот человек или нет. Мы переписывались каждый день, я думала, что он меня ждёт, а оказалось, он заигрывал со всеми. Но я его простила, дала шанс, и сейчас у нас все хорошо. Надеюсь, что мы будем вместе», — призналась девушка.

Ребята объявили себя парой и заселились. Все подробности смотрите в эфире!