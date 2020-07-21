Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал дубль в матче 34-го тура Серии А против «Лацио» (2:1) и установил сразу два рекорда результативности.

Для 35-летнего португальского форварда эти голы стали 50-м и 51-м в итальянском чемпионате. Роналду быстрее всех перевалил за гроссмейстерскую отметку в 50 мячей в чемпионате Италии, для этого ему понадобился всего 61 матч. Предыдущий рекордсмен — украинец Андрей Шевченко — свой 50-й мяч забил в 68-м матче сезона-1994/95.

Кроме того, Криштиану стал первым в истории футболистом, кому покорилась отметка в 50 или более голов в английской Премьер-лиге, испанской Ла Лиге и итальянской Серии А.

В Англии в составе «Манчестер Юнайтед» он забил 84 мяча в 196 матчах, а в Испании отметился 311 мячами в 292 играх за мадридский «Реал».

View this post on Instagram New league, new records. @cristiano Ronaldo becomes the fastest player in history to score 50 goals in @seriea, needing just 61 games, as well as the first player to score 50 goals in the Premier League, La Liga and Serie A. #soccerbible #cristiano #ronaldo #cr7 #juventus A post shared by SoccerBible (@soccerbible) on Jul 20, 2020 at 3:18pm PDT

В нынешнем сезоне Роналду борется с Чиро Иммобиле за звание лучшего бомбардира итальянского чемпионата — у обоих бомбардиров по 30 забитых мячей.