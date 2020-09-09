Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду преодолел отметку в 100 забитых мячей в составе национальной команды. Во вторник в Стокгольме форвард дважды отличился в матче Лиги наций с командой Швеции, завершившемся со счетом 2:0.

Для Криштиану эти голы стали 100-м и 101-м в составе национальной сборной.

35-летний Роналду — первый в Европе и второй в мире футболист, превысивший отметку в 100 голов за свою сборную.

Лидирует по этому показателю Али Даеи, забивший 109 мячей в составе сборной Ирана в период с 1993 по 2006 годы. Второй результат на континенте у экс-игрока сборной Венгрии Ференца Пушкаша — 84 мяча.

Криштиану отметил 100-й гол за сборную 101-м 😂 И опять Роналду все сделал красиво:https://t.co/y6yyWTbfsr pic.twitter.com/bZbld2emyp — Матч ТВ (@MatchTV) September 8, 2020

Свой первый мяч за сборную Португалии Роналду забил летом 2004 года в ворота сборной Греции на групповом этапе домашнего чемпионата Европы. С тех пор он провел 165 игр за национальную команду, став в ее составе победителем чемпионата Европы (2016) и Лиги наций (2019).

Ronaldo's international goals

🆚

Messi's international goals pic.twitter.com/Wjaup1cFCH — Goal (@goal) September 8, 2020

По количеству матчей за сборную до европейского рекорда Криштиану осталось 11 игр, до мирового — 19.

В параллельном матче третьей группы лиги А действующий чемпион мира по футболу сборная Франции на «Стад де Франс» при пустых трибунах со счетом 4:2 обыграла финалиста мундиаля — команду Хорватии. Любопытно, что финал ЧМ-2018 в России с участием этих команд завершился с тем же счетом.

Французы набрали шесть очков в двух матчах и занимают второе место в таблице, уступая португальцам по дополнительным показателям.

В матче второй группы лиги А команда Бельгии дома разгромила исландцев (5:1), а Англия и Дания сыграли вничью (0:0) в Копенгагене.