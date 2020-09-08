Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес, утверждает портал El Mundo. Избранница пятикратного обладателя «Золотого мяча» осветила согласием.

По данным источника, Криштиану сделал предложение девушке во время вечеринки для друзей, которую организовала Джорджина. Отмечается, что на мероприятии не было никого из членов семей Криштинау и Джорджины, а возлюбленные не планируют организовывать свадьбу в ближайшее время.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В 2017 году Джорджина родила футболисту дочь, которую назвали Алана Мартина. У Роналду есть еще трое детей от суррогатных матерей, имена которых держатся в тайне.

#MundoDeportes | Así fue como Cristiano Ronaldo le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez

> https://t.co/JsYh0nbYnN pic.twitter.com/Hd6dF2dmX5 — Diario El Mundo (@ElMundoSV) September 6, 2020

Напомним, что с 2010 по 2015 год Роналду встречался с российской моделью Ириной Шейк.

В минувшем сезоне 35-летний футболист провел за «Ювентус» 46 матчей, в которых забил 37 голов.

Португалец недавно пропустил матч национальной команды с Хорватией в Лиге наций из-за укуса пчелы.