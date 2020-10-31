Португальский футболист итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду получил отрицательный результат теста на коронавирус, сообщает официальный сайт туринского клуба.

35-летний португалец сдал первый тест на коронавирус с положительным результатом 13 октября. Из-за этого он пропустил игру сборной Португалии против команды Швеции в Лиге наций, два матча «Ювентуса» в Лиге чемпионов против киевского «Динамо» и «Барселоны», а также встречу против «Вероны» в чемпионате Италии.

СМИ неоднократно подчеркивали, что что болезнь у знаменитого спортсмена протекала бессимптомно, поэтому его возвращение на футбольное поле ожидалось.

COVID19 — Guarito @cristiano ➡️https://t.co/JOgE7nPpz4 pic.twitter.com/ITQW5cVAwB — JuventusFC (@juventusfc) October 30, 2020

В воскресенье (1 ноября) «Ювентус» проведет матч чемпионата Италии против «Специи», а 4 ноября встретится с венгерским «Ференцварошем» в рамках третьего тура Лиги чемпионов. Оба матча команда проведет в гостях.