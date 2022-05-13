Кожен, хто знає про криптовалюти, чув про Binance або використовують цю платформу. Топовий майданчик, який є невід’ємною частиною криптовалютного ринку, впливає на його роботу та задає тренди.

Повний огляд платформи можна прочитати в мережі, а в цьому матеріалі ми зупинимося на ключових моментах.

Основні положення

Криптовалютна біржа binance була заснована в 2017 році, ставши за минулі роки найбільшим майданчиком з торгівлі різними цифровими активами, а також пропонуючи цілу низку додаткових сервісів та інструментів, які залучають аудиторію.

Успіху компанії сприяв досвід засновників, які до цього працювали в іншій популярній криптобіржі OKCoin, а також брали участь у розробці та технічній підтримці Blockchain.com.

За оцінками експертів, до основних переваг криптовалютної біржі Binance відносяться:

велика кількість криптовалют у лістингу, на сьогоднішній день близько 300 шт.;

простий та зручний інтерфейс, кросплатформеність;

додаткові інструменти для аналізу та аналітики;

просте поповнення та виведення коштів;

низькі комісії;

можливість торгувати за рахунок позикових коштів на вигідних умовах;

є власна платформа для IEO, який є альтернативою ICO.

Старт роботи та основні інструменти

Почати працювати на Binance та стати успішним криптовалютним трейдером зовсім нескладно. Для реєстрації потрібно буде вказати свою адресу електронної пошти та підтвердити номер мобільного телефону. Для остаточної верифікації облікового запису також знадобиться завантажити скан-копії паспорта та дочекатися їх перевірки, яка відбувається протягом 1-2 днів.

Далі ви можете розпочати навчання в академії Бінанс, а також безпосередньої торгівлі. Свій прибуток ви зможете збільшити за рахунок підтримки ф’ючерсів та маржинальної торгівлі з розмірами плечей до х125 та х10 відповідно. Власники криптовалют можуть отримувати додатковий заробіток за рахунок стейкінгу чи кредитування.

Серед основних продуктів та сервісів, які платформа пропонує користувачам:

центри освіти Binance Academy;

фірмова картка;

власний захищений криптовалютний гаманець;

підтримка власного блокчейну та запуску розподілених додатків;

фонд підтримки криптовалютних проектів;

інструменти для позабіржової та пірингової торгівлі криптовалютами.

Ви можете починати використовувати всі можливості та сервіси Binance одразу після реєстрації. Майданчик має власне ком’юніті, а також центр підтримки користувачів, де можна отримати швидкі та вичерпні відповіді на будь-які питання щодо роботи системи.