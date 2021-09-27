На поверхности кожи человека время от времени могут проявляться разные новообразования по типу бородавок. В таком случае лучше сразу обращаться к врачу. Если новообразование можно удалять, то вам назначат подходящий для этого метод. Чаще всего в таких случаях самым эффективным оказывается метод криодеструкции, о котором мы поговорим более подробно.

Суть метода

Криодеструкция — это один из методов, с помощью которых можно разрушить или удалить разного рода образования на коже, используя жидкий азот. В последнее время этот метод стал очень популярен в медицинской сфере, особенно у дерматологов, хотя он, как и лазерная коагуляция вен, появился не так давно. На данный момент с помощью криодеструкции можно удалить папилломы, кондиломы, бородавки, мозоли и другие новообразования, отменив при этом необходимость оперативного вмешательства.

Показания для проведения криодеструкции

Для того, чтобы была возможность осуществить процедуру, пациент должен сдать анализы и проконсультироваться с врачом, а показаниями для проведения могут быть такие:

наличие бородавок на разных частях тела;

обострение вируса папилломы человека, который сопровождается распространением папиллом по телу;

наличие кондилом;

родинки;

мозоли.

Противопоказания для проведения процедуры

Однако в то же время есть и некоторые противопоказания, при которых проводить криодеструкцию не рекомендовано, например:

протекание острого инфекционного заболевания;

болезни соматического характера, которые находятся в стадии декомпенсации.

Иногда проведение процедуры также невозможно по причине труднодоступности места нахождения новообразования или из-за его крупных размеров.

Принцип проведения криодеструкции

Проведение криодеструкции, о которой подробнее можно узнать по ссылке https://www.dobrobut.com/uslugi/c-kriodestrukcia-zidkim-azotom, характеризуется точечным действием на пораженные ткани очень пониженной температуры с помощью жидкого азота. Это замораживает жидкости внутри и между клетками ткани и нарушает их жизнедеятельность, перестает двигаться протоплазма. Когда нарушается процесс микроциркуляции в пораженной ткани, то она начинает рушится и наступает ее некроз и отторжение. Через некоторое время после процедуры свободное место в организме на коже начинают занимать новые здоровые клетки.

Плюсы использования криодеструкции

Есть несколько несомненных преимуществ этого способа перед другими методами удаления новообразований:

нет разрезов и крови;

не остается рубцов и шрамов;

травматизация на минимальном уровне;

не надо накладывать швы после процедуры;

предотвращается повторное появление новообразований;

скорость проведения процедуры и ее простота;

естественный способ получить анестезию.

Недостатки процедуры

Можно выделить и несколько минусов, но их все равно намного меньше, чем плюсов: