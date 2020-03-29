Воздушный крестный ход был совершен епископом Выборгским и Приозерским Игнатием в Ленинградской области с молитвами об избавлении от коронавируса SARS-CoV2, который вызывает инфекционное заболевание COVID-19. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщается на официальном сайте Выборгской епархии.

Епископ со святынями Коневского Рождество-Богородичного монастыря — Коневской иконой и мощами преподобного Арсения — облетел на вертолете Карельский перешеек и всю территорию Выборгской епархии, в том числе Выборг, Всеволожск и Приозерск, а также Кудрово, Токсово и Рощино.

Целью крестного хода стало благословение людей на спокойствие и процветание, а также исцеление от болезней и завершение эпидемии.

По последним данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь — скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

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