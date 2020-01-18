Православные отмечают Крещение — один из 12 главных церковных праздников. Среди его традиций — купание в проруби. Считается, что это очищает от грехов. Во многих российских городах для верующих оборудовали тысячи специальных купелей. Окунаться в них начали ещё накануне, в сочельник.

То ли потому что выходные, то ли теплая зима располагает, но у московских водоемов в этот крещенский сочельник собрались длинные очереди, и это при том, что Православная церковь не считает экстремальные купания обязательными. Скорее, это народная традиция, которую так любят.

Является ли вода в Крещение чудотворной, каждый для себя решает сам, но то, что зимние ныряния активизируют гормон радости — это уж точно. У купелей можно встретить даже иностранцев. Студенты из Эквадора отважились и тоже нырнули из любопытства.

Но купание в ледяной воде дело опасное: судороги, переохлаждения, потеря сознания; случаются инсульты и инфаркты. На всякий случай у водоемов дежурят машины скорой помощи. Всегда рядом представители МЧС. Профессионалам помогают добровольцы из Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Площадки для крещенских купаний готовили с самого утра. В общей сложности волонтерами на водоемах в Крещение работают около 600 студентов в 30 регионах.

По всей России оборудовали почти четыре тысячи мест для крещенских купаний, их постарались сделать максимально безопасными. Ожидается, что до конца воскресенья примут участие в зимних ныряниях не меньше двух миллионов человек.

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