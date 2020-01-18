Сегодня, 18 января, Крещенский Сочельник, а завтра все православные верующие отметят один из главных и самых древних праздников — Богоявление. Так его называют в память о том, что именно во время крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан, которое провел Иоанн Креститель, была явлена божественная сущность Спасителя.

В народе этот день более всего известен благодаря тому, что после литургии происходит великое освящение воды. Впрочем, и сегодня, в крещенский Сочельник происходит то же самое. Вода освящается по одинаковому чину и сегодня, и завтра. О том, почему воду освящают дважды и как церковь относится к народной традиции окунаться на Крещение в прорубь, рассказал в интервью «МИР 24» старший преподаватель, научный сотрудник Свято-Филаретовского православно-христианского института Владимир Якунцев.

— Владимир Иванович, проясните пожалуйста, Крещение и Богоявление — это два разных праздника, или один?

Владимир Якунцев: Крещение и Богоявление — это один праздник, просто у него два разных названия. В церковных кругах более принято называть его Богоявлением. Раньше Рождество Христово и Крещение Спасителя в водах Иордана праздновались как один праздник, который назывался Богоявлением. Позже Рождество и Крещение стали праздновать по отдельности. Хотя в некоторых церквях, например, в армянской, Богоявление — до сих пор один праздник.

— А почему чин освящения воды проводят дважды и называют воду, освященную накануне Крещения, богоявленской, а освященную в день Крещения — крещенской?

В. Я. : Это, скорее, народные попытки осмыслить это событие. Люди так устроены, что, когда они не понимают смысла происходящего, они начинают интерпретировать это по-своему. С точки зрения здравого смысла, кажется непонятным двойное освящение воды. А объясняется это просто исторически. Накануне праздника Богоявления вода освящалась для крещения людей. Сейчас не все знают, что в прежние времена крещение людей проводилось не в любой день, а всего несколько раз в году. Крещению новых членов церкви предшествовала очень длительная подготовка, которая занимала несколько лет. Церковь очень следила за тем, чтобы люди принимали крещение как Божий Дар — ответственно. Чтобы они могли этот Дар воспринять и приносить достойные плоды. Именно в связи с традицией крещения новых членов в дни памяти о евангельских событиях и появились большие церковные праздники: и Богоявление, и Пасха, и Троица — в эти дни крестили людей.

Чтобы к празднику вода была освящена для крещения, ее освящали накануне, а второе освящение воды — в сам день праздника — это дань традиции, появившейся в городе Константинополе. Там есть источник рядом с храмом, который освящали в праздник Богоявления. Так и появился молитвенный чин освящения водного источника. То есть частная городская традиция, которая стала популярной, впоследствии была воспринята всей церковью.

— Есть ли внутри Церкви единое отношение к традиции массовых купаний на Крещение?

В. Я. : В церковной среде на этот счет существуют сильные противоречия. Священники расходятся во мнении, как к этому относиться.

С одной стороны, ежегодно в интернете появляются ролики, демонстрирующие, как батюшки пытаются популяризировать эту традицию, и сами во всем облачении окунаются в прорубь. Так что, конечно, есть сторонники традиции окунания на Крещение, и в массовой практике именно их слушают и замечают больше всего.

С другой стороны, не могу сказать, что все рады этому религиозному буйству. Потому что чем больше этого буйства, тем меньше в людях желания изменить свою жизнь и реально приблизиться к Богу Живому.

Большинство священников не приветствуют ажиотаж вокруг крещенской воды. Потому что это возбуждает в людях ложные надежды, что крещенская вода — особая, «живая», как из сказки, и действует магически: и сглаз снимает, и порчу очищает, и все грехи автоматически смывает, и полезна для здоровья. Это суеверие, то есть пустая, напрасная вера.

В результате окунания в воду никакие грехи не очищаются и никакое здоровье не прибавляется. Для этого нужны совсем другие усилия. Необходим покаянный подвиг, осознание своей жизни, обращенное к Богу вопрошание, очищение своей совести. Вот тогда действительно возможны какие-то изменения.

А купания на Крещение возбуждают в людях поверхностные религиозные чувства. Вот они спустили пар и считают, что угодили Богу и как-то обновили свою жизнь, но продолжают жить той жизнью, в которой Христу места-то так и не нашлось, которая никак с Евангелием не соотносится. Нужно понимать, что в каком-то смысле религия и вера — это вещи противоположные. Религия существует в мире из-за того, что в людях живут страхи, в первую очередь страх смерти. В религии Бог занимает не центральное место, а лишь опосредованное. По сути это вера, не связанная с самим Христом. Все эти источники, окунания, омовения есть во всех религиях. Поэтому когда христианство превращают в религию, когда питают людей ложными надеждами, то это беда для христианства.

Православие в этом смысле — не религия. Это путь веры, путь реального изменения себя, путь перерождения. Так причем же здесь вода, в которую ты окунулся, думая, что это будет сопровождаться некоторым фокусом?

— Как же тогда уместно отметить Крещенский Сочельник и Богоявление?

В. Я. : Я думаю, что самым лучшим способом для празднования этих дней является попытка всерьез осмыслить, чему посвящен этот праздник и почему это событие имеет такое важное значение. Нужно найти и почитать хорошую, не поверхностную литературу об этом, а лучше найти такие места, где можно поговорить об этом с верующим человеком, христианином.

Можно сходить и в Третьяковскую галерею, посмотреть картину русского художника Александра Андреевича Иванова «Явление Христа народу», которая связана с этим праздником. Почитать, почему эта картина была делом всей его жизни. Короче говоря, нужно обращаться к смыслу праздника, вот что порадует Господа, потому что смысл этого праздника может открыть для вас те измерения в жизни, которых очень не хватает, приблизить нас к реальному христианскому опыту.

А крещенскую воду, конечно, тоже можно и набрать, и попить. Но не надо ожидать от нее фокусов. Не надо допускать на этот счет никаких очарований.

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