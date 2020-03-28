Управление делами президента (УДП) России запустило в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram аккаунты, где размещены рекомендации кремлевских врачей на период пандемии коронавируса.

В частности, врач-инфекционист Ольга Ермакова специально для подписчиков аккаунтов УДП рассказала о сроках, механизмах и путях заражения коронавирусом, а также о способах индивидуальной защиты и правилах личной гигиены для профилактики заболевания.

По ее словам, необходимо носить медицинские маски в закрытых помещениях, например, в поликлинике, аптеке, и до возвращения домой стараться не трогать лицо. Она также порекомендовала солевые аптечные растворы для промывания носа.

В свою очередь главный внештатный специалист-кардиолог УДП Никита Ломакин рекомендовал пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями во время эпидемии коронавируса «в первую очередь не поддаваться панике, а вести по возможности нормальный образ жизни», а также не нарушать порядок приема назначенных препаратов.

Главный внештатный специалист-эндокринолог Управления делами президента Дарья Ладыгина рассказала, что среди зараженных коронавирусом довольно часто встречаются диабетики, она призвала не бояться этого, а таких больных придерживаться общих мер профилактики и режима карантина.

Начальник Центра онкологии ЦКБ Управления делами президента Вадим Черемисов отметил, что пациенты с онкологическими заболеваниями во время эпидемии коронавируса также находятся в группе риска из-за сниженного иммунитета.

«Поэтому мы настоятельно советуем строго выполнять все рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора, войти в режим жесткой самоизоляции и максимально беречь себя и своих близких», — заключил он.

В России за сутки зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших достигло 1036. Количество регионов, в которых зафиксированы случаи инфицирования, увеличилось до 58. Больше всего новых заболевших в Москве — 157. 12 заразившихся в Крыму, восемь — в Подмосковье.

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