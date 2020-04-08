Решение о сокращении количества нерабочих дней в России пока не принималось, реальность такой возможности можно будет оценить, когда меры против распространения коронавируса дадут результат. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 апреля.

По его словам, глава государства Владимир Путин поднял эту тему накануне для того, чтобы «понять рекомендации медиков» по профилактике и по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

«Пока точка зрения, которая вчера доминировала, что единственно правильное решение — режим самоизоляции, необходимый, чтобы разорвать цепочки распространения коронавируса. Как и когда выходить (из режима. — Ред.) — это будет зависеть от ситуации», — сообщил он.

Эффективность введенных ограничений можно будет оценить, как ожидается, на следующей неделе. При этом утверждать, что решение о сокращении количества нерабочих дней будет принято в тот же срок, было бы неправильно, добавил Песков.

«Мы можем исходить из опыта других стран и, уже отталкиваясь от этого, принимать наиболее верное решение. <…> Пока не прошло достаточно времени для того, чтобы понять, как пошло развитие после того, как были ограничены контакты социальные», — отметил он.

На совещании с Путиным накануне директор российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев отметил, что проработать возможное сокращение нерабочих дней можно будет через неделю — именно тогда станет понятно, насколько результативны принятые меры по противодействию коронавирусу.

При этом специалист порекомендовал продолжать работу по упреждающим действиям, а ограничение контактов между людьми назвал важнейшим условием для разрыва эпидцепочек.

Чтобы предотвратить масштабное распространение в России коронавируса, Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы, а 2 апреля продлил период нерабочих дней до конца месяца. При этом президент допустил уменьшение срока вынужденной самоизоляции в случае, если эпидемиологическая обстановка улучшится.

Выполнять свои обязанности продолжают только сотрудники непрерывно действующих предприятий, медицинских учреждений и аптек, а также организаций, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Согласно подсчетам, на вынужденный отдых отправились более 12 млн человек, причем большинство из них — работники сферы образования.

По состоянию на 8 апреля, в России диагностировано 8672 случая заболевания COVID-19, из них 1175 — за последние сутки. 580 человек вылечились. 63 пациента скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.