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Закрытие Москвы на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в настоящее время не обсуждается. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в Китае в декабре. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку пандемией. Во всем мире число заболевших, согласно последней информации, превысило 242 тысячи человек, умерших — 9,8 тысячи человек, выздоровевших — 84 тысячи человек.

Сегодня журналисты спросили Дмитрия Пескова о вероятности закрытия Москвы на карантин из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Это сейчас не обсуждается просто никак», — ответил он.

Кроме того, официальный представитель Кремля сообщил, что Владимиру Путину нет необходимости проходить тестирование на наличие коронавируса SARS-CoV-2, потому что никаких симптомов болезни у него нет, а петиция общественных деятелей с требованием принятия в России экстренных мер по борьбе с пандемией инфекции COVID-19 будет учтена, однако ответственность за меры, которые принимаются, несет оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

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