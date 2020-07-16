Российские военные не принимают участие в операции в Ливии, Кремлю также неизвестно об организационных группах россиян в этой стране, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация, что африканское командование ВС США обвинило ЧВК «Вагнер» во ввозе мин в Ливию в обход эмбарго ООН.
«Мы не располагаем информацией на этот счет. Российские военные никоим образом не принимают участие в Ливии, ни в каких процессах. Нам неизвестно о каких-то организованных российских гражданах, которые могут принимать там участие», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, располагает ли Кремль информацией на этот счет.