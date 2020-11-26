Кремль ожидает, что массовая вакцинация в РФ от коронавируса начнется до Нового года. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что она будет проходить поэтапно и с учетом географических особенностей страны.

«Точную дату [начала массовой вакцинации] не могу сказать, но это уже должно начаться до Нового года, ожидания такие», — сказал представитель Кремля журналистам в четверг.

Песков подчеркнул, что в этом вопросе нужно исходить из главного принципа — добровольности. Он считает преждевременным называть сроки, когда все желающие смогут сделать прививку от коронавируса.

«Однозначно, что это будет поэтапно с учетом географии нашей страны и с учетом особенностей хранения различных субстанций», — отметил представитель Кремля.

По его словам, «задача состоит в том, чтобы это были минимальные этапы, и как можно быстрее обеспечить [возможность вакцинации] для всех желающих». По оценке Пескова, это «задача грандиозная».

«Как и перед каждым государством стоит эта задача, так и перед нами», — констатировал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента заверил, что Кремлю известно о том, что некоторые фармкомпании в РФ испытывают проблемы с началом выпуска вакцин.

«Некоторые компании действительно испытывают проблемы с закупкой необходимого оборудования, некоторые не испытывают, поэтому это зависит от компании — в каждой компании разная ситуация», — заметил он.

Песков обратил внимание на то, что «производителей несколько, не один производитель».

«Кто-то более преуспел, кто-то менее, у каких-то компаний получается, у каких-то нет, это абсолютно нормальный процесс», — считает представитель Кремля.

Он добавил, что «постепенно увеличивается объем биореакторов, которые задействуются, в них готовится второй компонент [вакцины]».

Песков не стал отвечать на вопрос, сколько миллионов доз будет произведено до Нового года, переадресовав его в министерство промышленности и торговли.

«Производством прививок внутри страны занимается Минпром», — пояснил он.

Представитель Кремля напомнил о недавнем совещании с производителями вакцин у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Это то, чем сейчас занимаются штаб и наши производители постоянно», — заверил Песков.

«Таймлайны обсуждаются, но они должны при необходимости обнародоваться самим штабом», — уточнил представитель Кремля.