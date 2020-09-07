Кремль в настоящее время не видит рисков блокировки Германией строительства газопровода «Северный поток — 2», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет», — передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, видят ли в Кремле риски блокировки этого проекта.

На просьбу прокомментировать выступления ряда немецких политиков с призывами приостановить реализацию проекта Песков отметил, что в Кремле наблюдают за этими заявлениями.

«Пока мы фиксируем, что на каждое такое новое заявление появляются два заявления, говорящие об абсурдности таких предложений», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, ранее правительство Германии проигнорировало вопрос о том, сохраняется ли позиция официального Берлина по «Северному потоку — 2» после ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Между тем один из кандидатов на пост главы Христианско-демократического союза (ХДС) Германии и возможный преемник канцлера Ангелы Меркель Фридрих Мерц потребовал ввести мораторий на строительство «Северного потока — 2».

Ранее представители немецкого бизнеса заявляли, что приостановка строительства газопровода «Северный поток — 2» может стоить отдельным европейским компаниям миллиардов евро.