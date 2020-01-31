У Кремля нет какой-либо позиции по поводу увеличения штрафов, предложенного Министерством юстиции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее, 31 января, на портале проектов нормативных актов были опубликованы предложения Минюста по увеличению штрафов за различные административные правонарушения. Изменения предложено внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Так, штраф для водителей за превышение скорости на 20–40 километров в час предлагается повысить с 500 до 3 тыс. рублей, за превышение скорости на 40–60 км/ч — до 4 тыс. руб. Нарушение скоростного режима более чем на 60 км/ч грозит штрафом в 5 тыс. рублей, альтернативной может стать лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. За повторное нарушение грозит штраф в размере 10 тыс. рублей и лишение прав на год.

Наказание за отказ водителей от медицинского освидетельствования предлагается увеличить на треть, с 30 до 40 тыс. рублей. Также проект нового КоАП предусматривает появление накопительной системы проступков, по которой водителя за совершение трех грубых нарушений ПДД могут лишить прав на срок до полутора лет.

Под ними подразумевается проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 километров в час, отказ уступить дорогу автомобилю с преимуществом в движении, поворот или разворот в местах, запрещенных знаками, а также разворот или движение задним ходом в запрещенном месте, нарушение правил проезда железнодорожного переезда и непредоставление преимущества пешеходу. Нарушения, зафиксированные автоматическими камерами, не будут учитываться этой системой.