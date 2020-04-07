Кремль не отмечает снижения дисциплины у чиновников при дистанционном режиме работы, сейчас от них требуется мобилизация,однако отдельные эпизоды случаются, с учетом обширной географии и величины госаппарата. Об этом во вторник, 7 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ходе пресс-конференции журналисты задали ему вопрос о том, не замечают ли в Кремле снижения дисциплины среди чиновников из-за вынужденного перехода на дистанционную работу.

«Да нет, как и предписано президентским указом, все органы власти — и федеральные, и региональные, и муниципальные — продолжают работу. И, наоборот, здесь требуется повышенная мобилизация и чувство ответственности с учетом специфики нынешнего момента», — ответил пресс-секретарь.

Пескова также попросили прокомментировать инцидент с замглавы Минпромторга Дмитрием Овсянниковым в аэропорту Ижевска. Он отметил, что «эпизоды случаются» из-за того, что в России «достаточно большое население, большой государственный аппарат, муниципальный аппарат, большая география страны».

В понедельник стало известно о скандале с участием Овсянникова в аэропорту Ижевска, который произошел 5 апреля.

Как отмечалось, чиновнику перед вылетом в Москву пришлось несколько раз проходить рамки металлоискателя, так как детектор фиксировал металлические предметы. После этого на требование сотрудников службы безопасности аэропорта предъявить бумажный или электронный билет чиновник ответил нецензурными выражениями. При этом ему объяснили, что до 12 апреля пройти в аэровокзал можно только при наличии бумажного или электронного билета. В отношении замминистра был составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Сначала Овсянников не стал комментировать инцидент, заявив «Известиям», что впервые об этом слышит, однако позже прислал официальный комментарий. Согласно его тексту, требования аэропорта предъявить электронный или бумажный билет при входе в воздушную гавань — это «перегибание палки». Однако, по словам чиновника, все требования сотрудников авиационной безопасности он выполнил.