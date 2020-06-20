Внимание к Белоруссии в эти дни приковывают, в первую очередь, политические события, связанные с борьбой за власть в республике. Но фоном для них служит очередная «газовая война» между Москвой и Минском, связанная с нежеланием белорусской стороны гасить свой долг перед «Газпромом» и стремлением добиться ценовых скидок за российское «голубое топливо». По подобному сценарию энергетические отношения двух стран-союзниц складывались и в предыдущие годы. Но тогда два президента в конце концов садились за стол переговоров и находили компромиссы: как правило, Москва соглашалась на снижение цен, а взамен получала какие-то политические дивиденды. На сей раз все может сложиться иначе: на фоне сложной для Лукашенко политической ситуации Кремль может воздержаться от поиска компромиссов, и сыграть на победу.

За последние дни градус газового противостояния между соседними государствами только нарастал. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно природного газа, и республика может найти альтернативу его поставкам из России. Параллельно последовали утечки из высоких московских коридоров о том, что «Газпром» якобы может прекратить поставки газа Белоруссии уже с 1 июля из-за имеющейся у Минска задолженности перед компанией. Позже это, правда, опроверг посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, но осадок, как говорится, остался.

Напомним, что в конце мая глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания будет готова начать переговоры о поставках газа в Белоруссию с 2021 года лишь после урегулирования вопроса с долгом страны за газ, который оценивается в $165,6 млн. В ответ Минэнерго Белоруссии заявило, что у них нет задолженности за газ, но между субъектами хозяйствования есть разногласия в определении его цены с учётом калорийности. Таким образом, полноценному началу переговоров мешает вышеупомянутый долг, который одни требуют, а другие – не признают.

На этом фоне власти Белоруссии настаивают на необходимости пересмотра цены на российский газ на 2020 год с определением ее «корректного и справедливого уровня». Ранее Лукашенко заявлял, что в нынешних условиях цена на российский газ для Минска должна составлять $40-45 долларов за тысячу кубометров с учетом логистики, а не $127 долларов, как сейчас.

Масла в огонь газового противостояния плеснула большая политика: на 9 августа в Белоруссии намечены президентские выборы. И в их преддверии Лукашенко, судя по всему, не прочь разыграть российскую карту. Во всяком случае, именно с этим наблюдатели связывают скандал с «Белгазпромбанком» — дочкой российского «Газпрома» и «Газпромбанка».

Как же могут развиваться события на газовом фронте дальше? В отличие от прошлых лет, сейчас не все порошенные «» эксперты ждут перемирия на компромиссных условиях. У Москвы сегодня все козыри на руках. Дело в том, что Белоруссия не сможет быстро переключиться на закупку газа у европейских поставщиков. Собственником магистральной трубы в Белоруссии является «Газпром». Для того чтобы закупать газ у трейлеров, придётся строить новую трубу — пока это кажется невероятным сценарием. На помощь Минску могла бы прийти Польша и организовать поставки в реверсном режиме через газопровод «Ямал-Европа», но его оператором также выступает «Газпром», который наверняка не допустит такого сценария. Использование же альтернативных маршрутов из Прибалтики или Украины не сможет дать Минску желанную экономию по сравнению с заложенными в контракте с Россией $127 долларов за тысячу кубометров.

«Россия явно не спешит идти на уступки Минску, требуя соблюдения подписанных документов, о чем заявляли также многие ответственные лица, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова и министра энергетики Александра Новака», — утверждает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. При этом эксперт считает, что новое обострение отношений между РФ и Белоруссией не в интересах обеих стран, считающих себя союзниками.

«Москва, очевидно, не готова идти на уступки в поставках топлива, пока Лукашенко не согласится на более тесную интеграцию, которая, по мнению белорусской стороны, затрагивает её политический суверенитет», — сказал «» главный аналитик «TeleTrade» Марк Гойхман. По его мнению, компромисс сейчас затруднён, а позиции сторон ужесточились. Эксперт объясняет это явно недружественными шагами со стороны Минска – такими, как уголовное дело в отношении «Белгазпромбанка» — «дочки» «Газпрома» и Газпромбанка.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган со своей стороны утверждает, что когда предвыборный ажиотаж в Белоруссии закончится, Лукашенко (если, конечно, он сохранит свой пост) пойдет на попятную. «Однако готовность Москвы со своей стороны пойти на уступки, будет зависеть от дальнейшего поведения президента Белоруссии и конкретных действий в отношении экономической интеграции с Россией, темпы которой продолжают оставлять желать лучшего. Ситуация вокруг «Белгазпромбанка» еще больше сокращает вероятность того, что в Москве будут настроены учесть пожелания Минска», — сделал вывод эксперт.