Атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» (проект 1144.2) будет передан ВМФ России в 2022 году, сообщил Mpravda.com в понедельник глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

В начале мая заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил журналу «Национальная оборона», что гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» будут вооружены фрегаты, подлодки и крейсер «Адмирал Нахимов».

«Сроки передачи корабля ВМФ остаются неизменными, несмотря на перевооружение корабля, это 2022 год», — сказал Рахманов.

Криворучко также сообщал, что «Адмирал Нахимов» будет самым мощным кораблем Военно-морского флота, вооруженным высокоточным оружием большой дальности. Защита корабля будет обеспечиваться комплексами ПВО «Форт-М» и «Панцирь-М», а также противолодочным вооружением «Пакет-НК» и «Ответ».

Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет иметь скорость 9 Махов (в девять раз выше скорости звука) и дальность полета более тысячи километров. По плану, на вооружение комплекс будет принят в 2020-21 годах. Помимо морской версии, президент Владимир Путин упоминал о разработке «Циркона» наземного базирования.