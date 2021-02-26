В дополнительном финансировании потребность возникает в разных ситуациях — от необходимости срочного ремонта или крупного приобретения до лечения и отдыха. Для получения кредита граждане обращаются в банки или МФО, к частным лицам. Последний вариант не отличается надежностью. Частные кредитодатели нередко оказываются мошенниками. Из двух вариантов (банки и микрофинансовые компании) выбирают один в зависимости от условий — размера суммы, сроков погашения, процентной ставки, дополнительных комиссий и других нюансов. Некоторые заемщики подают заявки сразу нескольким кредиторам, чтобы точно получить одобрение в какой-то компании. Сложнее дела с финансированием обстоят у безработных граждан.

Как взять кредит безработному

На сайте https://www.banki.ru/products/credits/catalogue/kredit_bezrabotnyim/ можно подобрать вариант финансирования для лиц без определенного места занятости или тех, кто не трудоустроен официально. Сейчас многие граждане имеют незарегистрированные дополнительные доходы, относятся к категории фрилансеров. При желании получить заем у них возникают трудности. Они связаны с отсутствием документов о трудоустройстве, справок о заработной плате. Помешать положительному ответу банка может и отрицательная кредитная история человека. Для получения денежных средств безработным следует воспользоваться онлайн-агрегатором и указать:

желаемую сумму кредита;

сроки погашения;

валюту.

Затем нужно ознакомиться с предложенными вариантами от разных кредитных организаций, отправить заявки в одну или сразу в несколько компаний. Использование агрегатора экономит время, позволяет не просматривать условия всех банков на их официальных страницах в сети.

Чего ждать безработным от кредиторов

Первое — сравнительно высокие процентные ставки. Это кредит без обеспечения, доход не подтверждается, поэтому риски банков и МФО возрастают. Безработным гражданам редко дают деньги на длительный срок. Если вам нужна внушительная сумма на несколько лет, можно оформить кредит под залог недвижимого имущества или транспортного средства, которые выступят гарантией для компании. Ситуация упрощается при положительной истории заемщика.

При выборе кредита можно сразу задать условие — оформление по одному паспорту без предоставления дополнительных документов. Это поможет сократить время на поиски банка.