Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым уполномочил первого президента страны Леонида Кравчука представлять делегацию Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, а также лишил аналогичных полномочий ранее возглавлявшего делегацию Леонида Кучму, текст документа опубликован на официальном сайте офиса главы государства.

Ранее бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. В среду Зеленский заявил, что среди кандидатов на пост главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу есть Кравчук и вице-премьер Украины, первый замглавы делегации Алексей Резников. В четверг Кравчук заявил, что согласен возглавить делегацию.

«Освободить Кучму от выполнения обязанностей представителя Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Уполномочить президента Украины в 1991-1994 годах Кравчука представлять Украину в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях», — говорится в тексте документа.

На сайте отметили, что Кравчук будет осуществлять свою деятельность на общественных началах.