Первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что готовит предложения по «особенной системе управления» Донбассом, предполагающие расширение экономических и социальных свобод в регионе.

Кравчук в четверг возглавил делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу в Минске. Он заявил, что не поддерживает предоставление особого статуса региону, речь может идти только об «особенной системе управления», что, по его словам, предполагает не меньше прав и свобод, чем имеют другие регионы Украины.

«Экономических и социальных (свобод – ред.)», — сказал Кравчук в интервью интернет-изданию «Вести», отвечая на вопрос, о каких свободах идет речь – экономических или политических.

Экс-президент Украины добавил, что о расширении политических прав и свобод в регионе речь не идет.

Он отметил, что разрабатывает предложения «особенной системы управления» Донбассом, которая будет предполагать больше экономических возможностей, инвестиций. «Не исключаю, что территорией заинтересуются и внешние инвесторы. А это — переход к конкретике от общих разговоров», — сказал Кравчук.

В минувший понедельник в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил о том, что противники нарушили перемирие в регионе в первый день вступления в силу допмер по его обеспечению. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и Народная милиция ЛНР назвали эти заявления провокацией.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.