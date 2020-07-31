Первый президент Украины Леонид Кравчук, накануне возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, рассказал в интервью РБК-Украина о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта.

«Миссия одна – закончить войну, чтобы на Украине царил мир, чтобы мы жили спокойно: без крови, без ужасов, без потерь, без разрушений. Такая у меня миссия остается, чтобы в Донбассе и на Украине был мир. Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы…», — заявил Кравчук, не уточнив, о каких именно компромиссах идет речь.

Затрагивая вопрос особого статуса Донбасса, экс-президент отметил, что будет выступать за переход от общих слов к «конкретным действиям».

«Чтобы это было управление, которое принесет пользу людям, которые там живут, и люди почувствуют, что они являются хозяевами своей земли», — сказал он.

Ранее Кравчук в интервью изданию «Апостроф» заявил, что один из компромиссов по Донбассу может заключаться в создании в регионе свободной экономической зоны. При этом он отметил, что компромисс по Донбассу не может касаться вопроса границы, суверенитета, потери независимости или территориальной целостности Украины.

Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. В понедельник в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.