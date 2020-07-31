Экс-президент Украины, новый глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что не поддерживает предоставление особого статуса региону, речь может идти только об «особенной системе управления».

Ранее бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе. В четверг украинский лидер Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым уполномочил Кравчука представлять делегацию Киева в группе.

«Ну, скажем, особый статус Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не «особый статус», а «особую систему управления» в этих регионах. Это уже компромисс. Управления, но не статус. Значит, уже компромисс, мы уже ищем реальные подходы, чтобы решить вопрос», — сказал Кравчук в интервью «Суспільне Новини» (Общественное Новости).

По его мнению, жителям Донбасса нужно предложить больше прав и возможностей, но в рамках конституции Украины.

«Мы должны выписать, что такое «особый статус управления регионами». Как я это вижу: надо, чтобы они имели не меньше прав и свобод, чем имеют другие регионы Украины. Потому что вернуть их в таком состоянии, как было раньше — это уже не так просто. Поэтому надо предложить больше прав, больше возможностей, но в рамках конституции Украины и законов Украины. Речь идет только о системе местного самоуправления», — добавил глава делегации.

Кравчук также добавил, что компромиссы не могут касаться суверенитета Украины.

В понедельник в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил о том, что противники нарушили перемирие в регионе в первый день вступления в силу допмер по его обеспечению. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и Народная милиция ЛНР назвали эти заявления провокацией.