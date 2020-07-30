Экс-президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить делегацию Киева на переговорах контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Я принял решение: если я смогу, а я хочу этого — что-то сделать, чтобы ускорить мир в Донбассе — я буду это делать до последнего вздоха, вот почему я и согласился», — приводит телеканал «Украина 24» слова политика.

В июле бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе. До назначения нового человека ею руководил первый замглавы украинской делегации Алексей Резников.

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривал кандидатуру Резникова, однако тот открыто заявил о желании остаться в своей текущей роли. По его словам, делегацию должен возглавить «представитель более старшего возраста».

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.