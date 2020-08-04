Первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что украинские переговорщики в Минске могут посетить неподконтрольную правительству территорию после прекращения там боевых действий.

Ранее бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе. Делегацию Киева в Минске возглавил Кравчук.

«Ехать должны, и это необходимо. Однако нужно ехать тогда, когда прекратится стрельба и прекратится война. Но ехать в период, когда снайперы сидят и выжидают, кто где появится, нельзя знать их намерения», — сказал Кравчук в эфире программы «Пульс» на телеканале «112 Украина» во вторник.

С 27 июля в Донбассе вступили в силу согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.