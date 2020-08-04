Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе не может заниматься вопросом возвращения Украине Крыма, для этого должна быть безотлагательно создана другая делегация с крымскими татарами в составе, считает первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

«Необходимо искать решение (по возвращению Крыма Украине – ред.), но параллельно, поскольку в минской трехсторонней контактной группе (это делать – ред.) невозможно, потому что люди подготовлены и имеют опыт работы именно в этом регионе (в Донбассе)», — сказал Кравчук во вторник в интервью телеканалу «112. Украина».

Он отметил, что для обсуждения вопроса возвращения Крыма Украине должна быть безотлагательно создана в Киеве отдельная делегация или группа, в которую также должны войти представители крымских татар. «Мы должны найти отдельные подходы, отдельные концептуальные решения, отдельную философию, отдельные предложения относительно Крыма. Но то, что это нужно делать, у меня нет никакого сомнения… Я бы предложил не откладывать эту тему», — сказал Кравчук.

Он также отметил, что в Конституции Украины необходимо уточнить, что Крым является не просто территориальной автономией, а национальной территорией. «Это совсем другое толкование, позиция, совсем другая философия, совсем другие права и совсем другая структура власти», — отметил он, добавив, что это комплексный вопрос.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».