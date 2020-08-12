Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук предлагает заменить понятие «особый статус» в отношении Донбасса на «особый режим административного управления», что соответствует законодательству Украины.

Ранее Кравчук заявил, что понятие «особый статус» для Донбасса необходимо уточнить.

«Мы предлагаем вместо общего понятия «особый статус» внести другие понятия, в частности, я так вижу это все. Закон Украины, который готовится и уже почти готов, по вопросам, касающимся Донбасса, войны на Донбассе и мира на Донбассе, мы просим понять нас и учесть такую формулировку — «особый режим административного управления «. И это соответствует тем реформам, которые проводятся на Украине по местному самоуправлению и нашим законам», — заявил Кравчук в среду в эфире телеканала «Дом».

Ранее бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе. Украинский лидер Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым уполномочил Кравчука представлять делегацию Киева в группе.