Выборы в Донбассе требуют соблюдения ряда условий, в том числе контроля со стороны Киева на госгранице с РФ, заявил в пятницу экс-президент Украины, новый глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук.

Ранее бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе. В четверг президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым уполномочил Кравчука представлять делегацию Киева в группе.

«Следует проводить (выборы — ред.), когда будут соответствующие условия: когда мы скажем, что в этом регионе какие-то капельки украинской власти, украинской жизни уже есть. Когда люди захотят выбирать власть законно, когда будет установлен наш контроль на границе, тогда об этом можно говорить. А просто так, когда нет никакого влияния, я не вижу, как можно сделать», — сказал Кравчук в интервью «Суспільне Новини» («Общественные новости»).

Ранее Зеленский заявил, что настаивает на передаче украинским военным контроля над границей с Россией до проведения в Донбассе выборов. Президент России Владимир Путин напомнил, что минские соглашения предусматривают сначала проведение выборов, а потом решение по границе. Он также заявил, что если украинские военные встанут на границе, окружив ДНР и ЛНР, «может начаться Сребреница», поскольку Зеленский вряд ли сможет справиться с националистами.

В понедельник в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил о том, что противники нарушили перемирие в регионе в первый день вступления в силу допмер по его обеспечению. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвало эти заявления провокацией.