Хоть Конор Макгрегор и завершил свою карьеру, но экстравагантный ирландец продолжает оставаться на первых полосах СМИ всей планеты. Недавно бывший чемпион UFC был замечен в компании эффектной российской гимнастки, чем моментально спровоцировал слухи о своем разводе. Знакомьтесь, Каролина Севастьянова.
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🌴🦁 #summer
Совместный снимок появился на страничке Севастьяновой в Instagram. Россиянка никак не подписала фото, что и послужило появлению слухов о возможном романе. Спустя пару дней Каролина прервала молчание. «Ребята, перестаньте задавать мне эти вопросы! Я подошла к Конору со своим парнем, а он был со своей женой», — призналась гимнастка в stories.
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#tbt❤️
Севастьянова связала свою жизнь с гимнастикой в юном возрасте. Одна из воспитательниц в детском саду обратила внимание на гибкость девочки и посоветовала родителям отдать Каролину в гимнастику.
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🥳🥳🥳
Но шикарной карьеры Каролины могло и не случиться. Когда Севастьяновой исполнилось девять, ее тренер ушла в декрет. Молодая гимнастка не захотела заниматься у другого специалиста и ушла из спорта.
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@camelliamenard 📸😍
Спустя пару лет Каролина поняла, что не может жить без гимнастики и вернулась к тренировкам.
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Heaven 💙🌴
Севастьянова начала заниматься с удвоенной силой, проводя на ковре по 12 часов в день.
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summer with @aloyoga 🍓😻
Вскоре тренировки начали приносить свои плоды. В 2010 году Севастьянова выиграла золотую медаль на юношеских Олимпийских играх, завоевав высшую награду в командном многоборье.
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I loved it so much, it completely sold out.. but @aloyoga, made more! Check out the Macaron Pink Re-Drop!💗
Но главным годом в спортивной карьере Севастьяновой стал 2012-й. Сначала Каролина добилась успеха на чемпионате Европы, добыв сразу две награды высшей пробы. А летом гимнастка завоевала самую ценную награду в мировом спорте – золото Олимпийских игр.
После Игр Севастьянова объявила о завершении карьеры и ушла из гимнастики. Решение 17-летней спортсменки стало шоком для общественности.
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missing the warm weather🤍
«Я ушла на вершине своей карьеры. Моя мечта и желание детства исполнились, поэтому я ни о чем не жалею», — признавалась девушка.
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🧜🏽♀️💙
После ухода из гимнастики Севастьянова посвятила себя глянцу, снимаясь для модных журналов. Каролина часто публикует эффектные фото в своем Instagram, на который подписаны более 400 тысяч человек.
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📸 @alinabelozerova_ph 💄 @olalagofman Thank youuuu😘😘😘 #mycalvins
Завершив карьеру, Каролина продолжила оставаться одним из главных ньюсмейкеров спортивного мира. Севастьянова – одна из самых завидных невест России, девушке приписывали множество романов с известными людьми.
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💃🏽
По слухам, самым статусным женихом Севастьяновой был Александр Овечкин, который ради гимнастки расстался с Марией Кириленко. СМИ сообщали, что хоккеист даже успел познакомить Каролину со своими родителями, но в итоге страсть быстро угасла, и их роман завершился.
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❤️💔😍💔❤️ @alinabelozerova_ph @olalagofman
Сейчас девушка счастлива в отношениях с бизнесменом Александром Мазановым, с которым часто публикует совместные снимки.
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full of love❤️ @reina_dolores birthday party👑