Хоть Конор Макгрегор и завершил свою карьеру, но экстравагантный ирландец продолжает оставаться на первых полосах СМИ всей планеты. Недавно бывший чемпион UFC был замечен в компании эффектной российской гимнастки, чем моментально спровоцировал слухи о своем разводе. Знакомьтесь, Каролина Севастьянова.

View this post on Instagram 🌴🦁 #summer A post shared by Karolina (@karolisha.s) on Jun 19, 2020 at 3:38am PDT

Совместный снимок появился на страничке Севастьяновой в Instagram. Россиянка никак не подписала фото, что и послужило появлению слухов о возможном романе. Спустя пару дней Каролина прервала молчание. «Ребята, перестаньте задавать мне эти вопросы! Я подошла к Конору со своим парнем, а он был со своей женой», — призналась гимнастка в stories.

View this post on Instagram #tbt❤️ A post shared by Karolina (@karolisha.s) on Jan 16, 2020 at 3:50am PST

Севастьянова связала свою жизнь с гимнастикой в юном возрасте. Одна из воспитательниц в детском саду обратила внимание на гибкость девочки и посоветовала родителям отдать Каролину в гимнастику.

View this post on Instagram 🥳🥳🥳 A post shared by Karolina (@karolisha.s) on May 15, 2019 at 1:43am PDT

Но шикарной карьеры Каролины могло и не случиться. Когда Севастьяновой исполнилось девять, ее тренер ушла в декрет. Молодая гимнастка не захотела заниматься у другого специалиста и ушла из спорта.

View this post on Instagram @camelliamenard 📸😍 A post shared by Karolina (@karolisha.s) on Feb 1, 2019 at 5:32am PST

Спустя пару лет Каролина поняла, что не может жить без гимнастики и вернулась к тренировкам.

View this post on Instagram Heaven 💙🌴 A post shared by Karolina (@karolisha.s) on Dec 28, 2018 at 8:50am PST

Севастьянова начала заниматься с удвоенной силой, проводя на ковре по 12 часов в день.

View this post on Instagram summer with @aloyoga 🍓😻 A post shared by Karolina (@karolisha.s) on May 28, 2020 at 2:09am PDT

Вскоре тренировки начали приносить свои плоды. В 2010 году Севастьянова выиграла золотую медаль на юношеских Олимпийских играх, завоевав высшую награду в командном многоборье.

View this post on Instagram I loved it so much, it completely sold out.. but @aloyoga, made more! Check out the Macaron Pink Re-Drop!💗 A post shared by Karolina (@karolisha.s) on Apr 7, 2020 at 3:15am PDT

Но главным годом в спортивной карьере Севастьяновой стал 2012-й. Сначала Каролина добилась успеха на чемпионате Европы, добыв сразу две награды высшей пробы. А летом гимнастка завоевала самую ценную награду в мировом спорте – золото Олимпийских игр.

https://www.instagram.com/p/B-jnQe6hvB6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

После Игр Севастьянова объявила о завершении карьеры и ушла из гимнастики. Решение 17-летней спортсменки стало шоком для общественности.

View this post on Instagram missing the warm weather🤍 A post shared by Karolina (@karolisha.s) on Nov 16, 2019 at 8:19am PST

«Я ушла на вершине своей карьеры. Моя мечта и желание детства исполнились, поэтому я ни о чем не жалею», — признавалась девушка.

View this post on Instagram 🧜🏽‍♀️💙 A post shared by Karolina (@karolisha.s) on Apr 22, 2019 at 4:00am PDT

После ухода из гимнастики Севастьянова посвятила себя глянцу, снимаясь для модных журналов. Каролина часто публикует эффектные фото в своем Instagram, на который подписаны более 400 тысяч человек.

View this post on Instagram 📸 @alinabelozerova_ph 💄 @olalagofman Thank youuuu😘😘😘 #mycalvins A post shared by Karolina (@karolisha.s) on Jan 20, 2019 at 1:23am PST

Завершив карьеру, Каролина продолжила оставаться одним из главных ньюсмейкеров спортивного мира. Севастьянова – одна из самых завидных невест России, девушке приписывали множество романов с известными людьми.

View this post on Instagram 💃🏽 A post shared by Karolina (@karolisha.s) on Jul 18, 2016 at 3:29am PDT

По слухам, самым статусным женихом Севастьяновой был Александр Овечкин, который ради гимнастки расстался с Марией Кириленко. СМИ сообщали, что хоккеист даже успел познакомить Каролину со своими родителями, но в итоге страсть быстро угасла, и их роман завершился.

View this post on Instagram ❤️💔😍💔❤️ @alinabelozerova_ph @olalagofman A post shared by Karolina (@karolisha.s) on Jan 22, 2019 at 4:19am PST

Сейчас девушка счастлива в отношениях с бизнесменом Александром Мазановым, с которым часто публикует совместные снимки.