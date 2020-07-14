Пандемия COVID-19 может грозить Афганистану катастрофическими последствиями как в сфере здравоохранения, так и в социально-экономической области, следует из пресс-релиза на сайте Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

«Афганистан стоит на пороге потенциальной катастрофы в области здравоохранения, социальной и экономической сферах в связи с COVID-19, заболевание становится тяжелым бременем для одной из десяти наиболее уязвимых стран в мире», — говорится в пресс-релизе.

По официальным данным, COVID-19 в Афганистане заразились свыше 34 тысяч человек. Согласно пресс-релизу, реальные показатели могут значительно отличаться, так как информация о многих инфицированных может не фиксироваться ввиду небольшого количества проводимых тестов на COVID-19 и ослабленной системы здравоохранения. Отмечается, что в Афганистане на каждые 3,5 тысячи человек приходится лишь один медик. Это в пять раз меньше, чем в среднем в мире (согласно оценкам ВОЗ). Также наблюдается острая нехватка защитного снаряжения для медицинского персонала.

Социально-экономические последствия пандемии могут обернуться катастрофой более чем для одной трети населения страны, или 12,4 миллиона граждан, отмечается в пресс-релизе. Уже сейчас они испытывают серьезные недостатки в продуктах питания. Отмечается, что Афганский Красный Крест намерен оказать финансовую поддержку или снабдить продовольствием по меньшей мере 450 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались. В Афганистане, по последним данным, число случаев инфицирования COVID-19 в Афганистане 34 740 человек, от заболевания скончались 1 062 заболевших. Излечились в общей сложности 21 454 пациента.