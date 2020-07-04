Международный комитет Красного Креста направил в Донбасс пять грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в субботу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

«Пять грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста направились в Донецк. Груз отправлен для помощи жителям временно оккупированных территорий, которые непосредственно страдают от агрессии оккупационной администрации», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что гуманитарный груз проследовал по маршруту Киев — Донецк и перевез товары строительного назначения общим весом почти 84 тонны. Грузовики последовали на неконтролируемые Киевом территории через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое».

Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.