Международный комитет Красного Креста (МККК) готов в случае необходимости продолжить поставки гуманитарных грузов в самопровозглашенную Луганскую народную республику для борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа, сообщил журналистам глава офиса МККК в Луганске Ги Брюйнинкс.

В мае в пресс-службе МККК заявляли о прибытии в Луганск в составе гуманитарных грузов помощи для медицинских учреждений ЛНР, специализирующихся на лечении больных с COVID-19. По последним обнародованным данным минздрава ЛНР, на 9 июля в республике был выявлен 551 заболевший с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти 13 человек, у которых был выявлен коронавирус.

«Мы предоставили медицинским структурам необходимое, чтоб бороться с СOVID-19: перчатки, тапочки, маски – все эти вещи. Здесь (в ЛНР, — ред.), как мы понимаем, обстановка под контролем. Пока все то, что попросили, мы предоставили и после этого мы не получали запросы», — сообщил Брюйнинкс.

Глава офиса в Луганске уточнил, что помощь от МККК для борьбы с коронавирусом получили около 5,5 тысячи жителей республики. По его словам, в случае необходимости, организация готова продолжить поставку подобных гуманитарных грузов.

«В начале было очень трудно. Было масок мало на рынке во всем мире. Все хотели маски. Сейчас маски везде продаются. Если не ошибаюсь, в любой аптеке (в ЛНР — ред.) можно маски и перчатки найти, поэтому проблема не такая острая. Но если запрос придет, мы будем реагировать и поможем, естественно», — уточнил Брюйнинкс.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.