Галия Ибрагимова, Софья Мельничук. Парламент Египта предоставил главе государства Абделю Фаттах ас-Сиси право использовать вооруженные силы в Ливии — Каир поддерживает генерала Хафтара, чья армия контролирует восточную часть страны. В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усилил помощь Правительству национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи. Назревает турецко-египетское столкновение. Кто сможет примирить участников противостояния, разбиралось Mpravda.com.

«Нефтяной полумесяц»

Генерал Халифа Хафтар и его Ливийская национальная армия (ЛНА) удерживают города Сирт и Эль-Джуфра, где расположены нефтяные терминалы, через которые в Европу уходит основной экспортный товар Ливии — углеводороды. Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем предпринимало неудачные попытки выбить оттуда силы ЛНА. Ситуация изменилась после вмешательства Турции.

Зимой Сарадж и Эрдоган договорились о финансовой и военной помощи. На побережье Сирта развернулись бои. Несмотря на явные преимущества, ПНС не удалось взять города: из-за международных посредников.

Сначала Москва и Анкара возобновили двусторонние переговоры по ливийскому урегулированию. Потом за дело взялся Каир: египетские власти всегда поддерживали Хафтара, но на этот раз вели диалог и с его противниками.

Президент ас-Сиси призвал международное сообщество примирить группировки и надавить на внешних участников конфликта, разоружить подразделения Сараджа и передать арсеналы Хафтару. Иначе египетские власти не исключили прямого участия в конфликте. Бои прекратились.

Несмотря на затишье, напряженность на подступах к Сирту и Эль-Джуфре сохраняется. Недавно армия Хафтара зафиксировала рост численности войск ПНС и их активные передвижения вдоль побережья. Пошли слухи, что на восточные города готовится новая атака: Сарадж заявил, что для него нет «красных линий» при наступлении на Сирт.

Армия Хафтара после весенних боев за Триполи понесла потери. Чтобы предотвратить конфликт или как минимум подготовиться к нему, власти востока обратились к Каиру. Египет тут же пообещал отправить войска.

Столкновение между Хафтаром и Сараджем может привести к открытому вооруженному противостоянию Египта и Турции, и это затронет все страны Северной Африки. Такая перспектива встревожила соседей Ливии. Одним из первых выступил президент Алжира Абдельмаджид Теббун: призвал стороны прислушаться к мнению Организации Объединенных Наций.

Противники согласились. В страну прибыла исполняющая обязанности спецпредставителя ООН по Ливии Стефани Уильямс. Разговор об урегулировании не дал прорывных результатов. Но в Алжире не опустили руки: глава МИД Сабри Букадум по горячим следам отправился в Москву.

«Алжир и Россия придерживаются договоренностей Берлинской конференции (по Ливии. — Прим. ред.). Там четко прописаны и конкретные шаги, и их последовательность, и сроки. Мы считаем, что это все вполне сохраняет актуальность», — отметил Сергей Лавров.

Букадум подтвердил: алжирская сторона против войны в Ливии. Оба министра напомнили, что участники противостояния обязались прекратить бои и не провоцировать друг друга. Еще один важный пункт — эмбарго на поставки оружия ПНС и ЛНА.

Переговоры по ливийскому урегулированию продолжаются и между Россией и Турцией. На этой неделе сообщили о намерении создать совместную рабочую группу по Ливии — новый формат позволит действовать активнее. Конечная цель — добиться устойчивого режима прекращения огня, говорится в заявлении российского МИД.

Эксперты не исключают, что российско-турецкие консультации станут аналогом переговорного процесса по Сирии.

«По мнению Москвы, Ливия не должна попасть в сферу влияния одной страны — Турции или Египта. Только при этом условии мы сможем соблюсти интересы всех сторон. У России здесь нет фаворитов, Анкара и Каир это понимают. Ситуация напоминает переговоры по Сирии в «астанинском формате». Между Ираном и Турцией было много противоречий, но в итоге страны стали гарантами политического урегулирования», — говорит эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов.

«Россия симпатизирует Хафтару, однако в целом держится нейтрально и взаимодействует с обеими сторонами противостояния, а также с Турцией, Египтом, ОАЭ, Италией и Францией, хотя не все придерживаются единых взглядов по Ливии. Не исключено, что российские власти пытаются восстановить серьезно пошатнувшееся доверие внешних сил к Хафтару. Турция пока не хочет идти на контакт с фельдмаршалом. Возможно, переговоры с Россией изменят расклад», — объясняет Орхан Гафарлы из Центра политических исследований в Анкаре.

Несмотря на грозную риторику Турции и Египта, эксперты исключают их прямое столкновение в Ливии. У Анкары и Каира другие интересы, и война им только помеха.

Лукьянов раскрывает экономическую подоплеку: «Турция стремится закрепить соглашение с ПНС о разделе средиземноморского шельфа — таким образом Анкара усилит позиции на переговорах об экспорте газа со странами восточного Средиземноморья. А столкновение с Египтом на ливийской территории поставит на этом крест».

Главная задача Каира — ослабление влияния исламистов, полагает эксперт. Он напоминает, что в ПНС много сторонников «Братьев-мусульман»*. Для ас-Сиси «Ихван» («аль-Ихван аль-Муслимун»* — название «Братьев-мусульман»* на арабском) — идеологический враг. Умеренные исламисты, правящие Турцией, тоже внушают египетскому лидеру подозрения.

«Риторика Египта о готовности вторгнуться в Ливию — скорее демонстрация. Но нацелена она как раз на предотвращение военных действий. Открытое противостояние не в интересах Каира «, — считает Лукьянов.

Гафарлы обращает внимание на то, что Турция в период правления в Египте исламиста Мухаммеда Мурси успела заключить с ним соглашение о разделе средиземноморского шельфа. По сути, документ аналогичен тому, что Эрдоган подписал весной с ЛНА. Но после смены власти в Каире договоренности с Анкарой утратили силу. «Отношения стран резко ухудшились. Сейчас соглашение с Сараджем по шельфу Средиземноморья — единственный способ укрепить статус Анкары в этом регионе».

Пока у внешних игроков есть тактические и прагматические интересы в Ливии прямого вооруженного столкновения удастся избежать.

*Запрещенная в России террористическая организация