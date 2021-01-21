Цирроз печени — конечная стадия многих заболеваний этого органа, среди которых гепатиты, алкогольная и неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП).

ладонь

Почему развивается цирроз (ЦП)? Из-за повреждения клеток печени часть из них погибает, а на их месте появляется соединительная ткань. Она окружает сохранившиеся клетки, но выполнять их функции не может. В результате развивается печеночная недостаточность.

Начальная стадия ЦП проходит практически бессимптомно, и это очень опасно, поскольку болезнь обычно распознают на поздних стадиях. В правом подреберье появляется тяжесть, обычно после еды или физнагрузки. Возможно появление горечи во рту. Больные жалуются на снижение работоспособности, сонливость.

Должны насторожить красные ладони (так называемые печеночные ладони) и кончики пальцев — это говорит о том, что в крови повышен билирубин.

Пациенты говорят о сильном зуде, сыпи, большом количестве синяков. Может быть повышение температуры до 38 градусов без причины. На животе заметен рисунок сосудов, которые переплетается. Моча становится бурого цвета, а кал светлый.

Если вы не употребляли алкоголь, но не отказывали себе в жирном и остром, то это не значит, что риска нет. НАЖБП, неалкогольная жировая болезнь печени, может приводить к циррозу. Жирная пища, избыток рафинированных углеводов, чрезмерное потребление фруктозы, трансжиры – ее потенциальные «убийцы».