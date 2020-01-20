Следователи из Красноярского края привлекают к работе экстрасенсов и используют снимки со спутников для раскрытия особо сложных преступлений. Об этом 20 января заявил глава управления криминалистики регионального управления СК РФ Артем Кротов.

«Когда традиционными методами не можем раскрыть преступление, мы применяем и нетрадиционные методы. Потому что все инструменты хороши для раскрытия преступления <…> Мы даже экстрасенсов привлекаем, когда необходимо. У нас в центральном аппарате есть взаимодействие с институтом прикладной психологии», — приводит его слова «РИА Новости».

Кротов отметил, что в особо сложных случаях запрашиваются снимки из космоса. Они используются в делах о коррупции, когда необходимо выяснить, когда было построено здание или вырублен лес в тайге. Давность преступления может исчисляться годами.

По данным ведомства, в 2019 году в Красноярском крае количество убийств сократилось на 15%, а изнасилований — на 46%. Раскрываемость убийств составляет 91%, а изнасилований — около 100%.

Ранее, в ноябре 2019 года, житель Брянска отдал ясновидящей более 940 тыс. рублей за снятие порчи. Не заметив эффекта, потерпевший высказал сомнение в необходимости ритуалов, однако «колдунья» заявила, что прерывать снятие порчи опасно, и отказалась возвращать деньги.