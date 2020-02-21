Крымским предпринимателям необходима поддержка прокуратуры, заявил в пятницу, 21 февраля, генеральный прокурор России Игорь Краснов.

«После возвращения в Россию в полной мере был использован потенциал развития Крыма, был дан большой старт экономическому развитию. Соответственно, предприниматели, которые работают в Крыму, остро нуждаются в поддержке», — сказал Краснов после встречи с представителями малого и среднего бизнеса в Симферополе.

Генпрокурор отметил, что крымским бизнесменам нужно разъяснить нормы законов России.

«Задача органов прокуратуры здесь состоит в том, чтобы не только обеспечить соблюдение законных прав и интересов предпринимателей, но и разъяснить им положения норм закона, которые у нас действуют, чтобы они действовали в правовом поле», — приводятся его слова пресс-службой главы Крыма.

Кроме того, Краснов заявил о необходимости упорядочить процесс проверок предпринимателей полуострова.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя.