С 21 июня отменят контроль для всех, кто хочет приехать.

С 21 июня в Краснодарском крае введут новые послабления для курортного сезона. В регионе отменяют обсерватор для приезжающих. При въезде у граждан будут измерять температуру и брать тест на коронавирус. Справка с отрицательным результатом на коронавирус понадобится только тем, кто собирается проходить санаторно-курортное лечение, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ограничений на передвижение по Краснодарскому краю не будет. Однако туристы должны будут заполнить специальную анкету, когда прибывают в Краснодарский край. В ней они должны написать, куда отправляются. Анкету можно будет заполнить в аэропорту, на вокзале и на КПП (если в регион приехали на автомобиле).

При выявлении коронавируса в гостинице или в санатории объект превратят в «обсерватор». Как отмечает АТОР, подобной рекомендации у Роспотребнадзора нет и этот момент вызывает вопросы у участников рынка.

Окончательное решение о снятии ограничений или их продлении пройдет 18 июня.