В матче восьмого тура чемпионата России футболисты «Краснодара» на своем поле со счетом 7:2 разгромили подмосковные «Химки».

У краснодарцев отличились Маркус Берг (19′), который не реализовал пенальти, но отправил мяч в ворота после того, как его удар парировал Илья Лантратов, Виктор Классон (23′, 45′), Тонни Вильена (52′), Реми Кабелла (62′), Даниил Уткин (75′) и Магомед-Шапи Сулейманов (89′). У гостей дубль сделал Аршак Корян (27′, 42′, с пенальти).

«Краснодар» обновил свой рекорд по количеству забитых мячей в одном матче чемпионата России. В апреле 2016 года краснодарская команда победила на своем поле екатеринбургский «Урал» со счетом 6:0.

Ребята постарались, чтобы сегодняшний 🎥обзор вышел максимально красочным 🙂#КраснодарХимки #СПобедой https://t.co/sbCdkV1H22 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) September 18, 2020

«Краснодар» (14 очков) после этой победы поднялся на третье место в турнирной таблице, «Химки» (3) располагаются на предпоследней строчке.