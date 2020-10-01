Российский футбольный клуб «Краснодар» впервые в своей истории допился права выступить в основной сетке Лиги чемпионов УЕФА.

Накануне в греческих Салониках в ответном матче раунда плей-офф квалификации еврокубка команда Мурада Мусаева нанесла поражение местному ПАОКу со счетом 2:1, что вкупе с домашней победой (2:1) недельной давности принесло краснодарцам путевку в групповой раунд турнира.

В ответной встрече все три гола уместились в промежуток между 73-й и 78-й минутами — сначала мяч в свои ворота после прострела Игоря Смольникова отправил игрок греческого клуба Иоаннис Михайлидис, спустя четыре минуты счет сравнял Омар Эль-Каддури, но гости сразу же вновь вышли вперед усилиями Реми Кабелла.

«Краснодар» впервые за 12-летнюю историю сыграет в групповом этапе главного европейского турнира. В сезоне-2019/20 команда дебютировала в Лиге чемпионов, но не сумела пройти квалификацию, дважды уступив в раунде плей-офф греческому «Олимпиакосу» (0:4; 1:2).

Они счастливы, вы счастливы, мы счастливы! 🙌💪🥳#ПАОККраснодар #СПобедой pic.twitter.com/HEm5brUS0U — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) September 30, 2020

Также впервые в истории в основной сетке ЛЧ сыграют сразу три российских клуба. Бронзовый призер РПЛ прошлого сезона «Краснодар» будет в третьей корзине при жеребьевке, занявший второе место московский «Локомотив» — в четвертой, а чемпион страны питерский «Зенит» — в первой.

Жеребьевка группового этапа состоится в четверг в швейцарском Ньоне и начнется в 18:00 по московскому времени. Представители одной страны и корзины не могут попасть в одну группу, также не сыграют между собой до финала команды из России и Украины.

Первые матчи группового этапа пройдут 20 октября. Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 состоится в Стамбуле.

Добавим, что «Краснодар» — седьмой российский клуб, пробившийся в основную сетку главного еврокубка. Последним новичком от РФ четыре года назад был «Ростов». Также на главной европейскоей арене в свое время выступали московский «Спартак», ЦСКА и казанский «Рубин».