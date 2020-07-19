Московское «Динамо» в гостях обыграло ФК «Краснодар». Итоговый счет — 2:0.

Счет в первом тайме открыл Вячеслав Грулев. Он забил в ворота вышедшего на замену голкипера Дениса Адамова. Ранее красную карточку получил его коллега Матвей Сафонов за фол последней надежды на том же Грулеве.

Во втором тайме краснодарцы остались вдевятером. Травму получил Кристиан Рамирес, а замен у тренера «быков» Мурада Мусаева уже не было.

на 90-й минуте второй гол забил Жоаозиньо — экс-игрок «Краснодара».

После этого поражения «быки» лишились шанса на второе место в РПЛ. Его теперь точно займет московский «Локомотив».

«Динамо» теперь займет шестое место. В случае победы «Зенита» в финале Кубка России, москвичи примут участие в Лиге Европы сезона 2020/21.