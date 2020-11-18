Итальянская краска для волос Nouvelle Hair Color оправдает ожидания любого клиента. Состав краски безвреден для волос, обширная палитра цветов и простое применение позволяют ее использовать не только в салонах, но и дома.

У краски для волос Nouvelle Hair Color https://nouvelle.net.ua/products/kraska-dlya-volos-nouvelle-hair-color-100-ml-122-ottenka есть ряд особенностей, которые привлекают все новых и новых поклонников. Давайте рассмотрим особенности этой краски:

1. Цена

Конечно же в соотношении объем/ цена/ качество Nouvelle Hair Color значительно выигрывает. Всего за 520 рублей можно получить отличный вариант окрашивания и если у вас короткая стрижка, хватит на 2 раза.

2. Насыщенный цвет

При окрашивании выдает результат не сильно отличающийся от цвета на коробке. Много зависит от исходного цвета и структуры волос, но в большинстве случаев цвет получается насыщенный и интересный.

3. Отлично закрашивает темные корни и седину

Если вы хотите закрасить седину, то лучше чемNouvelle Hair Colorне найдете. Благодаря своему составу она почти на 100 процентов закрашивает седину и темные волосы без предварительного осветления.

4. Цвет долго не смывается, не выгорает и не тускнеет

это еще одна особенность краски. Цвет держится действительно долго.

5. Блеск волос после покраски

Далеко не все краски могут похвастаться блестящими волосами после покраски,

но эта краска сохраняет естественность и блеск неделями.

6. Не пересушивает волосы и безвредна для волос

Это важная особенность, потому что все мы хотим иметь красивые, здоровые и «живые» волосы. Но при использовании красок редко удается добиться такого эффекта. Nouvelle Hair Color обеспечивает после окрашивания натуральный блеск и силу волос.

7. Приятный запах

Наличие резкого запаха отпугивает многих клиентов. Краска для волос Краска для волос Nouvelle Hair Color имеет приятный и не резкий запах, который призывает пользоваться ей вновь.

8. Удобная упаковка и простое применение

Кремовая основа краски не вызывает трудностей с самостоятельным применением.

Краска для волос Краска для волос Nouvelle Hair Color имеет отличительные от конкурентов особенности, которые заставляют полюбить ее с первого раза.