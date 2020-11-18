Итальянская краска для волос Nouvelle Hair Color оправдает ожидания любого клиента. Состав краски безвреден для волос, обширная палитра цветов и простое применение позволяют ее использовать не только в салонах, но и дома.
У краски для волос Nouvelle Hair Color https://nouvelle.net.ua/products/kraska-dlya-volos-nouvelle-hair-color-100-ml-122-ottenka есть ряд особенностей, которые привлекают все новых и новых поклонников. Давайте рассмотрим особенности этой краски:
1. Цена
Конечно же в соотношении объем/ цена/ качество Nouvelle Hair Color значительно выигрывает. Всего за 520 рублей можно получить отличный вариант окрашивания и если у вас короткая стрижка, хватит на 2 раза.
2. Насыщенный цвет
При окрашивании выдает результат не сильно отличающийся от цвета на коробке. Много зависит от исходного цвета и структуры волос, но в большинстве случаев цвет получается насыщенный и интересный.
3. Отлично закрашивает темные корни и седину
Если вы хотите закрасить седину, то лучше чемNouvelle Hair Colorне найдете. Благодаря своему составу она почти на 100 процентов закрашивает седину и темные волосы без предварительного осветления.
4. Цвет долго не смывается, не выгорает и не тускнеет
это еще одна особенность краски. Цвет держится действительно долго.
5. Блеск волос после покраски
Далеко не все краски могут похвастаться блестящими волосами после покраски,
но эта краска сохраняет естественность и блеск неделями.
6. Не пересушивает волосы и безвредна для волос
Это важная особенность, потому что все мы хотим иметь красивые, здоровые и «живые» волосы. Но при использовании красок редко удается добиться такого эффекта. Nouvelle Hair Color обеспечивает после окрашивания натуральный блеск и силу волос.
7. Приятный запах
Наличие резкого запаха отпугивает многих клиентов. Краска для волос Краска для волос Nouvelle Hair Color имеет приятный и не резкий запах, который призывает пользоваться ей вновь.
8. Удобная упаковка и простое применение
Кремовая основа краски не вызывает трудностей с самостоятельным применением.
Краска для волос Краска для волос Nouvelle Hair Color имеет отличительные от конкурентов особенности, которые заставляют полюбить ее с первого раза.