В США Национальный институт здоровья опубликовал результаты исследования, в котором сообщил, что стойкие краски и средства для выпрямления волос увеличивали риск развития рака груди на 8 и 30% соответственно.

краска

Результаты работы американских специалистов прокомментировал заведующий научной лабораторией химиопрофилактики рака и онкофармакологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Владимир Беспалов. По его словам, и раньше были исследования, показывающие, что краски для волос при длительном применении повышают риск и рака груди, и других опухолей.

— Когда ими пользовались беременные женщины, у их будущих детей в несколько повышалась вероятность развития рака мозга и других отделов нервной системы, а также рака почек, опорно-двигательного аппарата и лейкозов. Неудивительно, что похожим действием обладают и средства для выпрямления волос, — сказал профессор.

Он добавил, что «наличие в них канцерогенов, как и в красках, вполне вероятно». Причем речь идет о длительном использовании этих средств.

По данным ряда исследований, в составе большинства красок для волос содержатся особые вещества — вторичные амины. Их главная опасность в том, что при реакции с различными соединениями в воздухе, например, с табачным дымом, они выделяют большое количество мощных канцерогенных соединений.

Самое опасное то, что вторичные амины могут «оседать» на коже головы, причем на долгий срок – месяцы и даже годы, и при этом неважно, как давно человек использовал краску.